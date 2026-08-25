ТМК получила патент на карбоновую ферму на полигоне промышленных отходов

Трубная металлургическая компания (ТМК) продолжает активно внедрять экологические инициативы в свою деятельность. Недавно компания получила патент на изобретение — "Карбоновая ферма и способ её формирования на объекте размещения отходов". Это решение, разработанное на Волжском трубном заводе (ВТЗ), имеет потенциал не только для улучшения экологии, но и для создания новых стандартов в области обращения с промышленными отходами.

Карбоновая ферма представляет собой специализированные участки зелёных насаждений, которые создаются на рекультивированных полигонах промышленных отходов. Важным аспектом технологии является высадка быстрорастущих черенков тополей на плодородный слой почвы, который располагается поверх инертного материала, закрывающего герметичные капсулы с обезвреженными отходами. Данная экосистема обеспечивает эффективное поглощение углекислого газа и очистку почвы, особенно в условиях засушливого степного климата Волгоградской области.

Уникальность данного изобретения заключается не только в его месторасположении, но и в особой технологии, которая включает в себя определённую плотность посадки, выбор сортов саженцев и цикл обрезки. Это комплексный подход, где локация и метод работают как единое целое.

Как отметила Марианна Климова, руководитель службы экологии и климата ТМК, создание карбоновой фермы на ВТЗ — это вклад компании в достижение национальных целей по снижению выбросов и переходу к низкоуглеродной экономике. Доказанная климатическая эффективность экосистемы позволила ТМК зарегистрировать первую углеродную единицу в реестре углеродных единиц, что подтверждает успешность внедрения инновационных подходов в экологической сфере.

Напомним также, что ранее проект строительства и аналогичной рекультивации полигона промышленных отходов Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), также филиала ТМК, стал победителем Национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2026".