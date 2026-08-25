Военный борт ВВС США прилетел в Москву из Риги

Американский военный транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл из Риги в Россию. Борт приземлился в московском аэропорту Внуково около 10.00 мск.

Как пишет РИА Новости, в Латвию он прибыл 23 августа с военной базы Эндрюс под Вашингтоном. С этой же базы летают самолеты Дональда Трампа и других высокопоставленных правительственных чиновников.

О том, что кто-либо из американских официальных лиц должен в ближайшие дни посетить Россию, официально не сообщалось.