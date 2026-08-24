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Образование Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Верховный суд постановил, что школа не может отказать в зачислении в 10-й класс

Верховный суд РФ счел, что школа не может отказывать ученикам в праве на обучение в 10-м классе.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре Верховного суда, жительница Свердловской области обратилась с иском о признании незаконными действий администрации школы, в результате которых ее сын, успешно прошедший ГИА, не был зачислен в 10-й класс в ту образовательную организацию, где ранее учился. Отказ в приеме руководство школы мотивировало тем, что в 10-х классах профильное обучение, а женщина обратилась с заявлением о зачислении ребенка в общеобразовательный класс.

В качестве основания директор указал "отчисление в связи с получением образования (завершением обучения)". Суды трех инстанций, исходя из локальных нормативных актов школы, признали действия законными. Однако коллегия по административным делам ВС России отменила решения нижестоящих судов, разъяснив, что в стране признается обязательность как основного общего образования (9 классов), так и среднего общего образования (10-11 классы).

"При этом сама по себе итоговая аттестация, завершающая освоение образовательной программы основного общего образования, является лишь подтверждением пройденного этапа, не свидетельствует о завершении всего обучения, а потому не может служить основанием для отчисления из школы. Положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не должны лишать детей конституционного права на образование", - заявили в Верховном суде.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в школах России начнется реализация нового проекта: вместо звонков в начале и конце уроков будут звучать популярные мелодии как советских, так и современных авторов.

Теги: школа, класс, зачисление, Верховный суд


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