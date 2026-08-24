МИД Ирана: Военные объекты США в третьих странах стали законной мишенью

Власти Ирана рассматривают страны, на территории которых размещены войска США, как участников конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

По его словам, военные объекты в этих государствах становятся законной целью.

"В соответствии с международным правом нанесение ударов по источнику или отправной точке любых агрессивных действий является законным правом Ирана", — приводит его слова агентство Tasnim.

Ранее сообщалось, что среди ключевых ближневосточных партнеров США, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт, нарастает недовольство действиями президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. По информации The Washington Post, элиты этих стран все чаще задаются вопросом, нужно ли дальнейшее присутствие американских военных баз на их территории.