Частные дома и здание школы повреждены при атаке ВСУ на Ростовскую область

Более 120 БПЛА и крылатых ракет ВСУ сбили над территорией Ростовской области минувшей ночью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, массированной воздушной атаке подверглись города Гуково, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты и 14 районов области. Пострадавших нет.

Больше всего последствий в результате падения обломков БПЛА в Каменске-Шахтинском, сообщил Слюсарь. Там частично повреждены частные дома и хозяйственные постройки, остекление школы, автомобили, газовая труба, произошло возгорание сухой травы.

В Мясниковском и Тарасовском районах произошло возгорание дерева и сухой травы. В Каменском районе повреждены частный дом и автомобиль, зафиксированы два возгорания в лесах.