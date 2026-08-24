Согласно опросам, около половины россиян взяли на себя управление финансами пожилых родных

9% россиян заявили, что пожилые люди в их семьях мыслят достаточно критично и технически подкованы, чтобы распознать уловки мошенников. При этом почти половина респондентов для надежности управляют финансами своих пожилых близких, а две трети подключили себе различные цифровые сервисы для защиты денег. Такие данные получили в ВТБ в ходе августовского опроса 1500 жителей крупных городов России в возрасте 18-65 лет.

Почти половина (46%) россиян признали, что фактически стали «финансовыми директорами» для своих родителей или старших родственников. В Москве эта доля выше - 49%. Каждый третий утверждает, что их родители сами уверенно управляют своими деньгами. Для каждого пятого это командная работа: старшее поколение обсуждает крупные покупки с детьми заранее, а повседневные траты контролирует самостоятельно.

49% отметили, что для безопасности поставили старшим родственникам самозапрет на кредиты, 19% ограничили некоторые виды онлайн-переводов, поставили лимиты, 14% отключили снятие денег в банкомате без карты, 10% уже подключили или планируют подключить сервис «второй руки».

Россияне обычно подключают сразу несколько ограничений. Среди таких пользователей оказалось поровну людей среднего и старшего возраста: 30–50 лет (38%) и 50–70 лет (37%). А среди тех, кто ограничил досрочное снятие со вклада, выше всего доля россиян 60–70 лет (19%).

Почти 70% опрошенных используют для защиты своих денег цифровые сервисы. Помимо сервиса «второй руки», который можно подключить для пожилых клиентов, подростков или других уязвимых категорий, банки развивают свои сервисы самоограничений - их уже используют 125 тыс. россиян. В банковском приложении можно заблокировать онлайн-автокредит, кредит наличными, операции с наличными без карты в банкоматах, досрочное снятие со вклада, повышение лимита по операциям или ограничить некоторые исходящие переводы (за рубеж, по СБП, с карты на карту). Также в онлайн-банке теперь доступны ограничения на переводы физлицам по реквизитам, переводы клиенту по телефону и номеру счета, а также на автоплатежи и автопереводы. Снимаются самоограничения только в отделении банка, чтобы обеспечить необходимую защиту.