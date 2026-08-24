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Спорт Свердловская область
Фото: соцсети Алексея Мещерякова, Дмитрий Иванов

Екатеринбургские регбисты получили путёвку в федеральный финал по регби в составе уральской сборной

На стадионе СОК "Калининец" в Екатеринбурге прошёл финал Федеральной лиги "Трудовые резервы" уральского дивизиона по регби. Этот вид спорта на Урале развивается при поддержке депутата Екатеринбургской городской Думы Алексея Мещерякова.

За путёвку в финал, который состоится в Сочи в октябре 2026 года, сразились екатеринбургская команда "Рать" и "Адреналин" из Тюмени. Несмотря на то, что гости обыграли хозяев поля, екатеринбургские регбисты получили возможность сразиться с лучшими регбийными командами из разных регионов страны. Было принято решение в финал лиги отправить сборную Урала.

(2026)|Фото: соцсети Алексея Мещерякова, Дмитрий Иванов

(2026)|Фото: соцсети Алексея Мещерякова, Дмитрий Иванов

"В нашу сборную войдут по 10 регбистов из самых сильных команд уральского дивизиона — Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. У каждой — свои сильные и слабые стороны. Мы приняли решение объединиться и заявить о себе на федеральном уровне. Это будет полезно как в целом для развития регби на Урале, так и для роста каждой команды уральского дивизиона", — прокомментировал директор и тренер регбийной команды "Рать" Степан Чапцов.

Отборочные игры Федеральной лиги "Трудовые резервы" уральского дивизиона по регби проходили несколько месяцев. Команды встречались в разных городах — Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске. Екатеринбургская команда "Рать" провела два турнира с челябинской командой "Малахит": первый закончился победой екатеринбуржцев, второй — ничьей. Первый "бой" команды "Рать" с "Адреналином" тоже завершился победой тюменцев.

(2026)|Фото: соцсети Алексея Мещерякова, Дмитрий Иванов

(2026)|Фото: соцсети Алексея Мещерякова, Дмитрий Иванов

"Сейчас мы активно развиваем регби на Урале. Вместе с регбийным клубом "Рать" и областной Федерацией регби проводим мастер-классы для школьников и студентов, организуем соревнования среди детских команд из разных городов страны. Кроме того, приглашаем на тренировки всех, кто хочет узнать больше о "хулиганской игре для джентльменов". Планируем открыть секции по регби в спортивных школах города и привлечь в этот спорт молодое поколение", — отметил президент Федерации регби Свердловской области, депутат Екатеринбургской городской Думы Алексей Мещеряков.

(2026)|Фото: соцсети Алексея Мещерякова, Дмитрий Иванов

(2026)|Фото: соцсети Алексея Мещерякова, Дмитрий Иванов

Напомним, в этом году при поддержке областной Федерации регби и депутата Алексея Мещерякова в Екатеринбурге прошёл Открытый турнир Свердловской области по тэг-регби среди школьников, на поле встретились 9 команд из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Сухого Лога и Горноуральского. В планах — сделать турнир традиционным. Разновидность "тэг" исключает агрессивные захваты, строится на принципах взаимодействия и уважения, поэтому подходит детям и начинающим.

Теги: Алексей Мещеряков, регби


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