Минфин предложил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады WB

Минфин подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего в результате атак украинских БПЛА на объекты группы "РВБ", а также меры по сохранению функционирования самой компании.

Как сообщается на сайте министерства, поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5 % годового дохода.

Меры предусматривают отсрочку по уплате некоторых налогов и страховых взносов. Также для пострадавших предпринимателей и группы «РВБ» до конца года приостанавливаются налоговые проверки.

"Предлагаемые меры поддержки позволят снизить финансовую и административную нагрузку на пострадавших предпринимателей и обеспечить условия для восстановления их работы", – отметил министр финансов Антон Силуанов.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что логистические и складские мощности, поврежденные при атаках ВСУ, требуют восстановления, в том числе с участием государства. Он поросил правительство принять соответствующую программу.