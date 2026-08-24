28 Августа 2026
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Общество Челябинская область
Фото: Александр Добровольский

Волонтеры РМК провели масштабный субботник в Карабаше

Более 70 неравнодушных жителей и представителей различных организаций Карабаша собрались на масштабный субботник, чтобы сделать родной город чище и уютнее. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, участники привели в порядок улицу Гагарина, прилегающую к горе Гусиха.

Активное участие в мероприятии приняли сотрудники администрации Карабаша, работники местных предприятий, коллектив физкультурно-оздоровительного комплекса и Центра помощи детям, а также жители, которым небезразлична судьба родного города. Ключевую роль в организации и обеспечении мероприятия сыграл Волонтёрский центр Русской медной компании "Сила Урала".

Активисты обеспечили мероприятие всем необходимым. Специально для субботника были приобретены бензопилы, бензокосы, репелленты, мешки для мусора, перчатки и расходные материалы. Также для всех участников приготовили вкусный обед на свежем воздухе.

Субботник в Карабаше(2026)|Фото: Александр Добровольский

Улица Гагарина – одна из значимых транспортных и пешеходных улиц Карабаша. По ней ежедневно проходят сотни горожан, здесь расположены социально важные объекты и остановки общественного транспорта. Долгое время территория вдоль дороги оставалась неухоженной: разросшаяся поросль, низко нависающие ветки деревьев и скопление мусора портили облик улицы и создавали неудобства для пешеходов. Субботник стал важным шагом в благоустройстве этой территории – теперь улица выглядит опрятно, а передвижение по ней стало комфортнее.

Участники субботника скосили траву, убрали поросль вдоль дороги и нижние ветви деревьев. В общей сложности было собрано 250 мешков мусора.

Субботник в Карабаше(2026)|Фото: Александр Добровольский

"Субботник на улице Гагарина – это не просто уборка, а вклад в качество городской среды и формирование экологической культуры. Мы рады, что ради общей цели удалось объединить более 65 человек – жителей, представителей власти, сотрудников предприятий. Для нас важно не только навести порядок, но и показать, что забота о городе – дело каждого. Спасибо всем, кто нашёл время и силы, чтобы сделать Карабаш чище и уютнее. Такие акции становятся хорошей традицией, и мы планируем продолжать эту работу", - рассказал директор Волонтёрского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Особенностью этого субботника стала поддержка соседей: на помощь карабашцам приехали глава Кыштыма Алексей Заикин и исполняющий обязанности главного врача городской больницы им. А.П. Силаева Гарик Асатрян.

Субботник в Карабаше(2026)|Фото: Александр Добровольский

"Такие мероприятия ещё раз доказывают, что настоящие добрые дела не знают административных границ. Карабаш и Кыштым – соседи, и когда речь идёт об экологии и благоустройстве наших территорий, мы всегда готовы подставить плечо друг другу. Приятно видеть, что здесь собрались люди самых разных возрастов и профессий, объединённые одной целью – сделать окружающее пространство лучше. Уверен, что подобные совместные акции будут продолжаться и впредь, ведь вместе мы можем сделать намного больше", - отметил Алексей Заикин.

Организаторы и участники субботника выражают благодарность всем, кто откликнулся и принял участие в этом важном для города мероприятии. Совместными усилиями жители и гости Карабаша делают город чище, уютнее и экологичнее.

Субботник в Карабаше(2026)|Фото: Александр Добровольский

Справка

Волонтёрский центр РМК создан в сентябре 2021 года при поддержке Благотворительного фонда РМК. В период с 2020-го по конец 2021-го гг. в ряды волонтёров вступило около 10 тысяч человек в Свердловской и Челябинской областях, сегодня количество активных людей возросло до 16 тысяч человек.

Субботник в Карабаше(2026)|Фото: Александр Добровольский

Волонтёры помогают проводить патриотические, экологические и спортивные акции и мероприятия, развозят продуктовые наборы нуждающимся, помогают пожилым людям, а также проводят мастер-классы для детей и их родителей в Детском хосписе и других социальных учреждениях.

Теги: субботник, РМК, волонтеры, Карабаш


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