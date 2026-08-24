Крымчанину вменили госизмену

Жителю Крыма вменили госизмену в форме передачи данных о дислокации подразделений армии России.

Житель Евпатории через Telegram познакомился с сотрудником Службы безопасности Украины. По его заданию крымчанин передал фото- и видеоматериалы о местах дислокации в регионе объектов армии России. Злоумышленник за деньги искал адреса проживания военнослужащих Черноморского флота и общественных деятелей Крыма, а также сведения в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Также стало известно, что крымчанину предложили ликвидировать военнослужащего Черноморского флота через закладку под его автомобиль взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Подозреваемый арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ России.