Внук советского разведчика захотел стать президентом Франции

Во Франции появился потенциальный кандидат в президенты страны, выборы которого пройдут уде в следующем году. Интересен тот факт, что дед возможного президента – советский шпион, а отец философ и писатель.

О намерении баллотироваться заявил лидер французской левоцентристской партии и депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн. По его мнению, он выдвинулся, чтобы "поднять Францию", потому что "сжимается сердце при виде того, во что прекратились французы, и кем они могут стать вскоре".

Дед политика – Рубин Глюксманн – в 1920-х эмигрировал в Палестину, затем стал коммунистом и был завербован Коминтерном. Работал советским шпионом во Франции, Германии и Великобритании, выдавая себя за бизнесмена. Сыном Рубина Глюксманна и отцом Рафаэля Глюксманна является французский философ и писатель Андре Глюксманн, пишет РБК.