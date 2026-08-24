В школах России с 1 сентября зазвенят мелодии вместо звонков

Уже скоро, 1 сентября, в школах России начнётся реализация нового проекта. Вместо звонков в начале и конце уроков будут звучать популярные мелодии как советских, так и современных авторов.

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В течение сентября в российских школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них – "Дважды два – четыре" на слова Михаила Пляцковского и музыку Владимира Шаинского в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова, а также современная "Песня Первых" Дениса Майданова в исполнении автора, Константина Томилина, детского музыкального театра "Домисолька" и Всероссийского сводного хора Первых.

Для ребят, которые впервые сядут за парты, будет звучать "Первоклашка" на слова Юрия Энтина и музыку Владимира Шаинского в исполнении Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова. Завершит сентябрьскую подборку одна из самых известных композиций – песня "Учат в школе" на слова Михаила Пляцковского и музыку Владимира Шаинского в исполнении Эдуарда Хиля, Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова и инструментального ансамбля "Мелодия".

Проект "Мелодии вместо звонков" запущен в российских школах в ноябре 2024 г., сообщает Минпросвещения России.