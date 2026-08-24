Залужный и Федоров теснят Зеленского на потенциальных выборах президента

По результатам неопубликованного соцопроса, посвященного потенциальным кандидатам на пост президента Украины, наиболее вероятными претендентами стали Зеленский (21%), бывший главком ВСУ Валерий Залужный (18%), экс-министр обороны Михаил Федоров (16%), а также глава ГУР Кирилл Буданов* (8%). Об этом пишет The Economist.

Издание отмечает, что эти данные весьма условны. В условиях нарастающей политической нестабильности расклад сил может существенно измениться.

Тем более что они были получены еще до того, как НАБУ обнародовало новые данные о чудовищной коррупции в офисе Зеленского, и до того, как Федоров публично призвал провести выборы.

Сам Федоров пока не заявлял о своих президентских амбициях. Но, по информации источников издания, он планирует совмещать политическую деятельность с развитием оборонного бизнеса. Также в кулуарах украинской власти растет обеспокоенность усилением влияния антикоррупционных структур, которые один из чиновников охарактеризовал как "параллельное правительство".

Ожидается, что политическая борьба должна сильно обостриться с наступлением холодов, когда могут начаться проблемы в сфере ЖКХ. Один из высокопоставленных собеседников отметил, что Зеленского начинает осознавать серьезность положения. The Sunday Times пишет, что этот год может стать "самым тяжелым" для Зеленского.

* внесен в список террористов и экстремистов