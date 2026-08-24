Суд вынес приговор свердловчанке, истязавшей ветерана труда

В уральском городе Богданович вынесен приговор за истязание и причинение вреда здоровью женщины-ветерана труда.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в первых числах 2025 года: сожительница сына потерпевшей истязала 90-летнюю женщину. Она причинила ветерану закрытые переломы 4 и 5 ребер, квалифицированные экспертами как вред здоровью средней тяжести.

Сама свердловчанка вину не признала и от дачи показаний в судебном заседании отказалась. Суд назначил ей 1,5 года ограничения свободы.

В прокуратуре уже заявили, что изучат приговор на наличие оснований для его обжалования.