Двое детей погибли, еще семеро пострадали при атаке ВСУ в Краснодаре

Обломки БПЛА упали на частный детский центр в Краснодаре, погибли двое детей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Еще семеро детей и двое взрослых пострадали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По словам губернатора, Краснодарский край минувшей ночью отражал массированную атаку украинских БПЛА. Обломки украинских беспилотников упали на жилые и строящийся многоквартирные дома. Кроме того, произошло возгорание на складских помещениях, спасатели тушат пожар.

В Ozon сообщили, что на объекте компании в Краснодаре начался крупный пожар, работа логистического центра была остановлена.