Путин о ситуации на топливном рынке: не все вопросы решены, но они решаются

Владимир Путин заявил, что ситуация на топливном рынке находится под контролем председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Проблемы пока не решены, но они решаются.

"Только позавчера мы встречались и разговаривали на эту тему с председателем правительства. Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Председатель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специальная создана", - сказал президент России в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ранее сообщалось, что российский рынок бензина демонстрирует признаки стабилизации только на поверхности. Средняя цена топлива начала снижаться, однако в разных регионах ситуация развивается по совершенно разным сценариям.