О стрельбе на детской площадке в Подмосковье доложат Бастрыкину

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании стрельбы в Подмосковье.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что в Новоивановском злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону детской площадки. В результате один из выстрелов попал шестилетнему мальчику в ногу. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александру Шмырову представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее глава СКР поручал доложить о ходе расследования стрельбы в одном из дворов Екатеринбурга.