Жительница Челябинска прописала у себя в квартире десятки мигрантов

В Челябинске будут судить жительницу города, фиктивно прописавшую у себя десятки мигрантов.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МВД, полицейские установили, что челябинка поставила на миграционный учет по месту пребывания более 30 выходцев из стран ближнего зарубежья. Женщина регистрировала приезжих в своей квартире в Калининском районе, не собираясь предоставлять им жилье.

На сегодня расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Калининский районный суд Челябинска.

Напомним, недавно в Екатеринбурге полицейские нашли мигрантов, устроивших танцы прямо в центре города в нарушение ПДД.