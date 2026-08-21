В Перми арестован один из лидеров закавказской диаспоры

Ленинский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для иностранца, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

По данным следствия, уроженец Закавказья, являющийся одним из лидеров национальной диаспоры, предложил за вознаграждение незаконно прекратить уголовное преследование жителя Перми через передачу взятки сотрудникам правоохранительных органов. На основании материалов, собранных сотрудниками УФСБ, СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

Кроме того, иностранцу запрещён въезд на территорию России до июня 2076 года.