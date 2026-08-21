Таможенники перекрыли канал поставок лекарств из Индии

Сотрудники Минераловодской таможни остановили незаконные поставки психотропных и сильнодействующих препаратов из Индии. Об этом рассказали на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). Таможенники вытащили из оборота больше тысячи капсул и 240 таблеток - по оценкам, на нелегальном рынке такая партия стоит больше 1 миллиона рублей.

Схему организовал 30‑летний житель Невинномысска в Ставропольском крае. Он заказывал запрещенные вещества за границей, а потом продавал их через интернет по всей России. Чтобы не попасться, мужчина заводил фиктивные аккаунты в почтовых отделениях, использовал подставных людей для получения посылок и проводил платежи через электронные счета банков.

Мужчину поймали прямо в почтовом отделении - он как раз забирал новую посылку. При обыске у него дома нашли еще 19 граммов сильнодействующих веществ и 4 грамма психотропных, а также ноутбук, несколько телефонов и пачку пустых бланков рецептов на лекарства.

На мужчину завели сразу четыре уголовных дела за контрабанду сильнодействующих веществ. Ему грозит до семи лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее таможенники в порту Петербурга остановили контрабанду 50 кг кокаина из Латинской Америки: в технических полостях контейнера с бананами на судне они нашли 50 брикетов с белым порошком, спрятанных в специально оборудованном тайнике.