СМИ: Трамп не поддержал просьбу Зеленского по Starlink

Президент США Дональд Трамп не одобрил просьбу Киева разрешить использовать дроны со связью Starlink для ударов по территории РФ, сообщает Financial Times.

"По словам присутствовавших на встрече в Овальном кабинете, тот не дал однозначного ответа и, судя по всему, не поддержал этот план", — говорится в публикации.

Как сообщалось, Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа разрешить украинским военным использовать сеть Starlink, чтобы наносить удары вглубь России. Вопрос обсуждался 28 июля во время закрытой встречи в Белом доме.

Во время поездки в США Зеленский также хотел лично встретиться с владельцем SpaceX Илоном Маском. Однако миллиардер отклонил это приглашение и не стал общаться с украинским президентом. В это же время официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Маску отключить связь Starlink в зоне конфликта, чтобы уменьшить число жертв.