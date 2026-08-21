21 Августа 2026
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Фото: Накануне.RU

Мем "6‑7" стал самым популярным в рунете

Мем "6‑7" ("Сикс‑севен") с узнаваемым жестом вырвался в лидеры среди интернет‑трендов в русскоязычных соцсетях. По данным компании "Медиалогия", которые изучило агентство ТАСС, с января по июль 2026 года пользователи опубликовали свыше 1,26 млн сообщений с этим мемом.

Он заметно обогнал другие популярные явления: например, тренд "Черемша и советская эстетика" собрал 769,5 тысячи упоминаний - это ролики, созданные с помощью ИИ: в них показывают СССР и необычного персонажа, зайца‑льва. Мем "Воздухан" набрал 472,3 тысячи упоминаний: его используют, чтобы с иронией показать чересчур болтливого человека.

В первую десятку также попали фраза топ‑менеджера "Автоваза" "Можно. А зачем?", абсурдный тренд "Бурмалда" и странная строчка рэпера Ганвеста "Фа ватафа пепе шнейне". Еще в топе - кот Куки, который стал символом "Котости", волна ностальгии "Верните мой 2016‑й", приятный голос Данила Колбасенко и идея "Нишевость": она про то, чтобы не следовать общим правилам и идти своим путем.

Чуть ниже в списке - тренд "Луксмаксинг" про мужской уход, мем "Бекрумс" (он связан с фильмом "Закулисье реальности" и идеей придумывать свои вселенные), строчка из трека Toxi$ "Возьми телефон, детка" и забавная оговорка алгоритмов "Да ты шуешь?". Еще в рейтинге - переделанное немецкое слово "Vielleicht", которое в интернете превратилось в "Филяй филяй", пародии на "Ларп", ролик с кошкой "Муся, это ты?" и эпизод, где певец Shaman лизнул Байкал.

В конце списка - морская свинка "Плаксик" с большими глазами, шуточные "Пухососы" из Москвы, фраза "Вы никогда не увидите меня так в бою", сленговое слово "Могнуть" (значит "превзойти кого‑то"), история обезьянки Панч из Японии, самоироничный кавер "Гора Эверест на фоне меня…" и странная ИИ‑мыльная опера "Я клубника, ты клубника, почему у нас родился банан".

Специалисты составили рейтинг, изучив публикации на VK, Telegram, TikTok и YouTube. В список включили мемы, которые либо появились в 2026 году, либо стали минимум вдвое популярнее по сравнению с 2025 годом. Данные собирали с 1 января по 31 июля 2026 года.

Теги: мемы, тренд, рунет


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