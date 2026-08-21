Губернатор Моор принял участие в Правительственной комиссии по региональному развитию

Александр Моор принял участие в работе президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Подготовку к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов обсудили на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

"До начала отопительного сезона осталось совсем немного времени. Скоро подача тепла начнётся в северных регионах страны. Прошу руководителей регионов мобилизовать необходимые ресурсы, обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий в установленные сроки, а регионы, допустившие отставание, – нарастить темпы подготовки к зиме", - поручил зампред Правительства.

Готовность к отопительному сезону в среднем по стране составляет 62%, сообщил Марат Хуснуллин. Он подчеркнул необходимость проводить выездные осмотры наиболее значимых объектов электроэнергетики и теплоснабжения, организовывать тренировочные мероприятия, обеспечить наличие и работоспособность резервных источников электроснабжения на объектах тепло- и водоснабжения, сформировать необходимый запас топлива.

В Тюменской области готовность к зиме оценивается в 70%. На сегодня в регионе отремонтированы 22 котельные. С начала лета запасы твердого топлива на котельных выросли в три раза".