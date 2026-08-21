В Финляндии на учениях взорвалась учебная граната

На военных учениях в Финляндии произошло ЧП - учебная граната сдетонировала прямо в руке у призывника. Об этом проинформировала КП со ссылкой на издание Yle. Несчастный случай зафиксировали в Ниинисало - в тот момент там проходили стрелковые учения бригады Пори.

Сразу после происшествия медики провели первичный осмотр пострадавшего на полигоне. В ближайшее время юношу направят в гарнизонный госпиталь для детального обследования. В пресс‑службе военных уточнили, что инцидент не создал угрозы для других участников тренировок - никто из сослуживцев не пострадал.