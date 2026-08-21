В Саратове задержали оппозиционного политика от КПРФ Николая Бондаренко

В Саратове задержали кандидата в депутаты Госдумы, коммуниста Николая Бондаренко. Информация появилась в канале политика. Пост подкреплён фотографией Бондаренко из-за решётки.



Бондаренко инкриминируется ст. 20.3 КоАП РФ "пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций", рассказал он сам "Ведомостям".



На днях разгорелся из-за публикации на польском ресурсе интервью, в котором Бондаренко якобы выступил с антироссийскими высказываниями. Сам политик отрицал факт общения с иностранными СМИ и говорил, что не придерживается приписываемых ему позиций.