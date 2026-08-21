В Сибири сотрудница МФО наказана за кражу 3,6 млн

В Боханском районе Иркутской области 26-летняя экс-сотрудница микрофинансовой организации получила срок за незаконную выдачу нескольких десятков займов.

Преступление совершено в 2023-24 гг. Специалист микрокредитной организации получила доступ к персональным данным клиентов компании. Она использовала их при составлении 196 договоров займа без фактического согласия и обращения заёмщиков. Через подложные договоры займа подсудимая похитила более 3,6 млн руб. За это в 2025 г. она получила четыре года лишения свободы.

Часть похищенного (1 млн руб.) она потратила на личные нужды, а остальное внесла в счёт оплаты долгов по займам для сокрытия факта хищения. По совокупности преступлений она получила шесть лет лишения свободы. Ей дана отсрочка отбывания наказания до достижения её ребенком 14-летия, сообщает прокуратура Иркутской области.