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Фото: Транснефть – Сибирь

"Транснефть – Сибирь" применяет 3D-печать для изготовления литейных форм на Тюменском ремонтно-механическом заводе

Тюменский ремонтно-механический завод "Транснефть – Сибири" внедрил аддитивную технологию для изготовления литейных форм и стержней сложной геометрии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть-Сибири". На специализированной 3D-установке из песчано-полимерной смеси уже создано более 400 единиц моделей, которые в дальнейшем используются для получения металлических отливок.

Готовое изделие представляет собой форму, в которую заливают расплавленный металл. После его затвердевания получают готовую отливку. В отличие от ручной формовки, при изготовлении литейной модели процесс построения на аддитивной установке автоматизирован.

Технологический процесс создания формы состоит из нескольких этапов: инженер-технолог создаёт цифровую модель будущей отливки в программе для проектирования и моделирования; цифровая модель загружается в установку 3D-печати. Алгоритм и последовательность нанесения слоев в соответствии с заданной геометрией формирует программное обеспечение оборудования; для печати используется песчано-полимерная смесь, в состав которой входят песок, смола и активатор. Сначала на рабочей поверхности формируется песчаная «подушка» из 24 слоев. Она служит основанием для дальнейшего построения 3D-модели; затем на слой песка наносятся капли связующего состава – смолы и активатора, формируя контур будущей заготовки.

"Размер одной капли составляет 80 микрометров, что позволяет изготавливать формы для отливки металла с высокой точностью. После формирования каждого слоя платформа опускается, и процесс повторяется. В среднем один стержень состоит примерно из 800 слоёв, каждый из которых печатается около 15 секунд. Количество слоёв определяется цифровой моделью в 3D-программе. Послойное построение позволяет нам изготавливать форму будущей отливки сложной геометрии", – рассказал инженер-технолог Тюменского ремонтно-механического завода Александр Данченко.

Производительность установки позволяет создать до 15 напечатанных моделей в сутки, что в три раза выше показателя при изготовлении аналогичной модели методом ручной формовки.

Внедрение современных технологий – одно из направлений развития производственной базы Тюменского ремонтно-механического завода. Наряду с аддитивными технологиями предприятие модернизирует станочный парк и осваивает новые производственные процессы, расширяя возможности по изготовлению продукции для организаций системы "Транснефть".

Теги: 3D-печать, литейные формы, Тюменский ремонтно-механический завод, Транснефть - Сибирь


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