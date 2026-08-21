Президент "Галатасарая" высказался о переходе Алексея Батракова в турецкий клуб

Президент футбольного клуба "Галатасарай" Дурсун Озбек прокомментировал трансфер россиянина Алексея Батракова.

Он высказал уверенность в том, что 21-летний полузащитник поспособствует усилению команду, а также внесёт немалый вклад в её успехи, особенно в Лиге чемпионов UEFA и в чемпионате Турции.

"Надеюсь, он будет служить "Галатасараю" долгие годы. Я верю, что у него всё получится. Желаю ему успехов", — цитирует президента пресс-служба клуба.

Отметим, что Батраков перешёл из московского "Локомотива" в "Галатасарай" за 25 миллионов евро. Кроме того, "железнодорожники" получат право на 15% от прибыли, полученной в результате любого последующего трансфера игрока в другой клуб. Трудовой договор рассчитан на пять лет. По условиям контракта Батраков будет получать гарантированную чистую годовую зарплату в размере 3,25 млн евро за каждый сезон. Новичок выбрал 83-й игровой номер, этот же номер был у него в "Локомотиве".

Статистика Батракова в "Локомотиве" — 84 матча, 34 гола и 23 результативные передачи. За сборную России футболист провёл 12 матчей и забил 4 мяча.