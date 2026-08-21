ФСБ задержала восемь человек, которые готовили атаку в Подмосковье с помощью 35 FPV‑дронов

ФСБ остановила подготовку теракта в Московской области. Спецслужба задержала восемь человек, которые собирались ударить по стратегическому объекту с помощью 35 FPV‑дронов - каждый из них был заряжен мощной взрывчаткой.

Беспилотники привезли в Россию контрабандой: их вывезли из Словакии, провезли через Польшу и Белоруссию. В ФСБ считают, что в доставке участвовали европейские спецслужбы. Запустить дроны хотели из арендованного ангара - его готовили двое граждан Молдавии, позже они уехали из России.

Один из преступников, который принимал груз, при задержании начал стрелять - его нейтрализовали. На остальных завели уголовное дело за подготовку теракта и участие в террористическом сообществе.

По данным ФСБ, всей схемой управлял Альберт Васильев (Киевстонер), у него гражданства Украины и США. Он координировал пособников и выстраивал план атаки. Сейчас следователи продолжают разбираться в деталях дела.

Ранее в Мурманской области задержали иностранца, который нарушил правила въезда в пограничную зону - он причастен к попытке запустить в Москве FPV‑дрон для разведки зданий госорганов, транспортной инфраструктуры и мест скопления людей.