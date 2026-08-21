Мёртвые лидеры мешают Трампу заключить сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что мешает ему заключить сделку с Ираном.

"Часть проблемы заключается в том, что многие иранские лидеры погибли. Заключить сделку непросто. Неизвестно, кто руководит (страной)", - сказал американский лидер в интервью радиостанции WABC, цитату приводит ТАСС.

Ранее Трамп в частных беседах выразил готовность завершить войну с Ираном без ядерной сделки, если Тегеран обеспечит свободный проход через Ормузский пролив. Взамен США готовы снять морскую блокаду портов.