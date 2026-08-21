В Москве кенийца осудили на два года за потушенный снежком Вечный огонь

Суд в Москве приговорил к двум годам колонии-поселения гражданина Кении, который в декабре снежком потушил Вечный огонь у мемориала в Троицке.

Мужчина обвинялся в повреждении либо осквернении воинских захоронений, памятников или иных мемориальных сооружений. Он признал вину и раскаялся, передает РИА Новости.

Кроме того, супруга обвиняемого сделала благотворительный взнос на содержание мемориала. Посольство Кении после инцидента направило письмо руководству города с извинениями.

Ранее мигранту, прикурившему от Вечного огня на Урале, назначили обязательные работы. Он обвинялся в реабилитации нацизма.