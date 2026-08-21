Гречка дорожает: почему растет цена и чего ждать дальше

Гречка в магазинах снова дорожает. К 17 августа 2026 года ее цена достигла 85,6 рубля за килограмм - это на 11,2 % выше, чем год назад. Впервые с 2024 года крупа стоит больше 85 рублей за килограмм. Рост ускоряется: в июне цены поднялись на 2,8 %, в июле - на 4,6 %, к августу прирост заметно вырос, пишет "Ъ".

Цены в рознице следуют за оптовыми. По данным Росстата, в июне производители подняли цены на 20,2 % год к году. В "Рексофт Консалтинге" отмечают, что в июне тонна гречки у производителей стоила 19,4 тысячи рублей - это на 70,4 % больше, чем в прошлом году. К 20 июля оптовая цена дошла до 41,9 тысячи рублей за тонну - плюс 43 %.

Основные причины подорожания - сокращение посевов и снижение урожая. По словам эксперта Дмитрия Краснова из "Рексофт Консалтинга", в 2026 году гречиху посеяли на 751 тысяче гектаров, а в 2024‑м - на 1,1 миллионе гектаров. Причина - низкая доходность: в 2024 году рентабельность гречихи в Алтайском крае была 4,1 %, а у масличных культур - до 39,8 %. Сейчас доходность гречихи около 12 %, но этого мало для конкуренции с более выгодными культурами.

Засуха в Алтайском крае (там собирают примерно половину всей российской гречки) тоже ударила по урожаю. Прогноз на 2026 год - около 800 тысяч тонн, это на 50-100 тысяч тонн меньше потребности рынка (850-900 тысяч тонн в год). Дефицита не ждут, но запасы, два года удерживавшие низкие цены, сокращаются.

В Минсельхозе заявляют, что Россия сама себя обеспечивает гречкой, а заводы получили достаточно сырья. В министерстве надеются, что с новым урожаем цены начнут выравниваться.

Ритейлеры сдерживают рост: уже шесть месяцев крупные сети продают дешевые варианты гречки ниже закупочной стоимости. В середине августа наценка ушла в минус - до -11 %, сообщил Станислав Богданов из Ассоциации компаний розничной торговли. Это возможно, потому что гречка входит в список 25 социально значимых товаров.

Спрос остается стабильным, но покупатели чаще берут крупу в пакетиках для варки - они занимают 44 % ассортимента. Импортной гречки почти нет: в 2025 году ее доля была не больше 2 % (поставки из Казахстана и Беларуси), сейчас в сетях продают только российскую крупу.

Экспортные поставки в Китай в первой половине 2026 года упали на 30,4 %. Основные покупатели - страны постсоветского пространства, небольшие партии идут в Турцию и США.

По мнению Дмитрия Краснова, аграрии снова станут сеять больше гречихи, только если культура несколько лет подряд будет приносить стабильную прибыль и будут понятные рынки сбыта. Сейчас рост цен делает производство выгоднее, но гречиха пока уступает по доходности масличным культурам.

Сообщалось, что в июле Китай сильно нарастил закупки российских зерновых: импорт пшеницы вырос в 243 раза (до 4,3 млн долларов), ячменя - почти в четыре раза (до 12,1 млн долларов), кукурузы - более чем на треть (до 16,8 млн долларов).