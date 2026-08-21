Трамп поручил изучить отправку людей на Марс

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о векторе развития американской космонавтики. Согласно документу, к 2030 году страна должна выйти на показатель в 1000 ежегодных космических полетов. Сейчас интенсивность составляет около 200 в год.



Помимо количественного роста, Трамп поставил перед профильными ведомствами задачу проработать сценарии освоения Марса, включая использование роботизированных систем и организацию пилотируемых экспедиций с последующим возвращением экипажей на Землю.

О полетах на Марс говорят давно, но проект все так же остается фантастикой. Огромное расстояние и длительность путешествия, а также сопровождающие полет гигантские трудности делают его неосуществимым в обозримом будущем. Тем не менее NASA планирует отправить пилотируемую миссию к Марсу в конце 2030-х или начале 2040-х годов. А Китайское национальное космическое управление собирается отправить к Марсу пилотируемую миссию к 2050 году.

Первым совершил посадку на Марс советский аппарат Марс-3 в 1971 году, но через 15 секунд его работа прервалась. Первая работающая автоматическая марсианская станция была американской в 1976 году.