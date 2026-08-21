Пираты захватили два судна у берегов Йемена и Сомали

У берегов Йемена и Сомали пираты напали на два коммерческих судна - на их борту в общей сложности были 22 гражданина Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

Сначала шесть вооруженных пиратов захватили танкер Sibu 1 под флагом Эритреи. Это случилось в Аденском заливе - примерно в 30 морских милях от побережья Йемена. На судне было 20 моряков. По данным Управления морской администрации, сейчас все они в безопасности, но ведомство ждет новых сведений о ситуации. Среди членов экипажа - 16 граждан Индии, по одному гражданину Сирии, Судана и Ирака, гражданство еще одного моряка пока не установили.

Второй инцидент произошел у побережья сомалийского региона Пунтленд. Пираты взяли под контроль грузовое судно Lutuv под флагом Камеруна. Судно захватили примерно в 3,5 морских милях от населенного пункта Маррайя, а потом повели его к побережью Нугаля. На борту были 10 человек, в том числе 6 граждан Индии.