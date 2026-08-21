В Заполярье задержан иностранец, пытавшийся следить через FPV-дрон за органами власти в Москве

В Мурманской области за нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону задержан иностранец, причастный к попытке запуска в Москве FPV-дрона. Целью "акции" была разведка зданий органов госуправления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан.

В 2023 г. предполагаемый злоумышленник наладил контакт с украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву. На одном из вокзалов он нашёл грузовые поезда, перевозившие нефтепродукты, а также административные здания в центре города.

После он вылетел из Москвы в Мурманск для перехода российско-норвежской границы. Возбуждено дело о теракте, подозреваемый арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ.