В средней и старшей школе самым сложным предметом признана физика

Самым сложным предметом в средней и старшей школе согласно шкале трудности учебных предметов СанПиН стала физика.

На втором месте - химия. Далее идут алгебра (в старшей школе) или история (в средней). На четвертом месте - иностранный язык, на пятом - геометрия.

Хотя сама шкала довольно условна, физика действительно вызывает большие трудности у школьников, в том числе из-за огромной нехватки учителей, которые самые возрастные из всех учителей-предметников. В каждой четвертой школе вообще нет учителя физики, а педвузы их практически не готовят. В связи с этим выпускников школ, знающих физику, почти нет.

Об огромных проблемах выпускников с физикой говорят давно в свете острой нехватки инженерных кадров. Недавно помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев привел цифры, что в военно-учебных заведениях ВМФ каждый третий курсант вообще не разбирается в физике. То же самое говорит ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. По его словам, он был в шоке, когда получил плачевные результаты внутреннего тестирования остаточных знаний по физике у поступивших в его весьма престижный вуз. Этот уровень таков, что около 70% первокурсников физику в школе практически не изучали, хотя сдали ЕГЭ по ней. То есть им нужно начинать с самых азов, и это катастрофа.