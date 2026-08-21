На Сахалине самолет Ан-3 совершил жесткую посадку и загорелся

Самолет Ан-3 совершил жесткую посадку в селе Зональное на Сахалине.

"Из-за технической неисправности произошло возгорание двигателя воздушного судна", - сообщает региональный главк МЧС России.

К месту происшествия незамедлительно выехали оперативные службы. Возгорание потушили на площади 72 квадратных метров.

По данным МЧС, на борту находилось пять сотрудников авиалесоохраны и два пилота, пострадавших нет. Специалисты планировали совершить тренировочные спуски.

В начале августа самолет Cessna 182 пропал во время патрулирования леса в Иркутской области. Легкомоторное судно выполняло мониторинг лесопожарной обстановки. 5 августа летчики вышли на связь. Как сообщалось, после крушения члены экипажа смогли дойти до сопки, забраться на нее, самостоятельно собрать радиостанцию и передать сигнал пролетающему самолету.