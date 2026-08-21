Киев готов к переговорам с Россией

Киев выразил готовность возобновить диалог с Москвой для поиска путей мирного урегулирования. Об этом заявил первый замглавы офиса Зеленского Сергей Кислица.

Кислица сказал, что правящий режим открыт к дискуссиям, в том числе с участием американских посредников, для отстаивания своей позиции. На текущий момент взаимодействие с США по переговорам приостановлено, и Киев ожидает визита представителей Вашингтона для возобновления этого процесса.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для оптимизма в мирном урегулировании сейчас нет. Киев не занимает конструктивную позицию, считают в Кремле.

Ранее президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не отказывается от переговоров, они должны опираться на стамбульские соглашения, учитывать реалии на фронте, а также договоренности, достигнутые ранее в Анкоридже.