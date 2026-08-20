В ходе рабочей встречи губернатор Астраханской области и гендиректор «Россети Юг» обсудили вопросы повышения надёжности электроснабжения региона

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор ПАО «Россети Юг» Алексей Рыбин в рамках рабочей встречи обсудили реализацию мероприятий Программы повышения надёжности электросетевого комплекса до 2028 года и технологическое присоединение объектов приоритетных инвестиционных проектов в регионе.

Игорь Бабушкин отметил, что объём софинансирования Программы повышения надежности из консолидированного бюджета Астраханской области в 2026-2027 годах составит 124 млн рублей. Средства направляются на приобретение специализированной автотехники и резервных источников электроснабжения для филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго».

Стороны обсудили дальнейшую совместную работу по технологическому присоединению приоритетных для региона объектов. В их числе – создание энергетической инфраструктуры для развития портовой экономической зоны «Лотос» в Лиманском районе, строительство новых энергообъектов для электроснабжения многофункционального комплекса «Ледовый дворец» на Аэропортовском шоссе города Астрахани. Суммарная мощность техприсоединения по данным проектам составляет 5,5 МВт.

Губернатор подчеркнул, что с компанией «Россети Юг» выстроено системное и конструктивное сотрудничество, которое направлено на эффективное решение задач для развития региона.