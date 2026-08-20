Два астраханских проекта благоустройства стали победителями Всероссийского конкурса

На XI форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» были объявлены финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Два астраханских проекта - победителя сочетают экологичность, продуманное зонирование и максимальное сохранение природного ландшафта.

Конкурс, инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, проводится Минстроем РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

От Икрянинского района победителем стал проект благоустройства территории «Долина рыбаков», прилегающей к Дому культуры в селе Икряное. В рамках проекта здесь планируется обустроить современную детскую зону, установить малые архитектурные формы, скамейки, фонари, открытые беседки и торгово‑ремесленные павильоны, а также оборудовать территорию для проведения культурно-массовых мероприятий и высадить аптекарский огород.

В ЗАТО Знаменск благоустроят территорию «Комсомольского парка». Центром композиции станет бронзовая фигура бойца с четырёхметровым крылом архангела за спиной, оберегающим российских военных и олицетворяющим божественную связь при исполнении воинами своих обязанностей. Проект парка предусматривает размещение в Комсомольском парке «Аллеи героев» и памятных баннеров с фамилиями награжденных государственными наградами участников специальной военной операции. В рамках проекта также планируется установка детской и спортивной площадок, пешеходных дорожек и скамеек, зон для активного и спокойного отдыха.