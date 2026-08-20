Главу южноуральского Озёрска выберут из трёх кандидатов

В Озёрске (ЗАТО в Челябинской области) выберут мэра. Решение предстоит принять депутатам горсобрания.

Сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на этот пост. Комиссия оценивала претендентов по балльной системе. Победителями конкурса стали действующий глава города Сергей Гергенрейдер, Евгений Зайцев, Андрей Смердев, сообщает пресс-служба мэрии.

Депутаты соберутся на заседание завтра, 21 августа, и решат, кто будет руководить Озёрском.