Вьетнам может сократить список преступлений со смертной казнью

Власти Вьетнама предложили убрать смертную казнь из наказаний за шесть преступлений - в том числе за наркоторговлю и изнасилование несовершеннолетних. По данным "Ъ" со ссылкой на Reuters, это часть поправок к уголовному кодексу: проект уже передали в Национальную ассамблею.

Министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг пояснил, что после изменений смертную казнь оставят только за особо тяжкие преступления: государственную измену, убийство, терроризм и производство наркотиков. Ещё в 2025 году список таких статей сократили на восемь позиций - тогда убрали, например, растрату и действия против государственной власти.

При этом некоторые новые нормы беспокоят правозащитников: в проекте кодекса хотят усилить ответственность за поступки, которые считают нарушением государственных интересов или противодействием Коммунистической партии Вьетнама.

Депутаты обсудят поправки в ближайшее время. Голосование планируют провести на октябрьской сессии парламента. Если депутаты поддержат проект, новый уголовный кодекс вступит в силу с марта 2027 года.