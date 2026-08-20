Литва потратит €40 млн на лагерь для военных союзников по НАТО

В Литве появится крупный лагерь для военных сотрудников по НАТО. На него потратят несколько десятков миллионов евро.

Речь идёт о размещении натовских войск во время учений. На площади в 7 га будут построены жилые и инженерные сооружения. В лагере поместится более 1 тыс. военнослужащих.

"Мы инвестируем в военную инфраструктуру стратегически и комплексно, поэтому знаем, что нужно, чтобы и немецкая бригада, и войска других союзников по НАТО в Литве могли качественно тренироваться и иметь достойные условия жизни", – сказал министр обороны Робертас Каунас.

В августе вступило в силу соглашение о подготовке проектных предложений лагеря. Завершение строительства запланировано на первое полугодие 2028 г. По оценкам, этот проект будет стоить более €40 млн, сообщает Минобороны Литвы.