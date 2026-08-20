Bloomberg: США требуют от стран НАТО подтвердить лояльность

Пентагон инициировал своеобразный "экзамен на верность" для партнеров по Североатлантическому альянсу. Как пишет Bloomberg, ведомство направило странам НАТО специальную анкету, которую в дипломатических кругах уже окрестили инструментом проверки политической лояльности.

Список вопросов выходит далеко за рамки стандартного взаимодействия в оборонной сфере. От союзников требуют подтвердить приверженность внешнеполитическому вектору администрации президента Дональда Трампа и согласие с новой стратегией "жесткого и сдержанного" курса. Особое внимание уделено доступу к военным базам. Кроме того, Вашингтон настаивает на приоритетной закупке американского вооружения, требуя от союзников публичного отказа от протекционизма в пользу европейского ВПК.

Опрос является частью стратегии пересмотра американского военного присутствия в Европе. Результаты анкетирования станут определяющими при планировании дислокации войск, что вызывает серьезное беспокойство в европейских столицах. Многие эксперты опасаются, что США пытаются превратить базовые гарантии безопасности в предмет торга, обуславливая их политической покорностью, отмечает издание. Это идет вразрез с фундаментальными принципами НАТО, опасаются в Европе.

Генск НАТО Марк Рютте попытался сгладить ситуацию, но эксперты сходятся во мнении, что Трамп пытается привнести в альянс принципы вассалитета.