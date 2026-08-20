Камеры на М-2 отключат, чтобы водители уезжали от дронов без штрафов

Власти Курской области временно остановят работу комплексов фиксации ПДД на отрезке федеральной трассы М-2 "Крым" - от Медвенского района до границы с Белгородской областью. Чиновники приняли это решение, чтобы местные автомобилисты не получали штрафы за превышение скорости, когда спасаются от атак украинских беспилотников.

Депутат областной думы Алексей Золотарев обсудил работу стационарных камер с жителями Обоянского района и предложил отменить фиксацию нарушений. Оперативный штаб регион полностью поддержал эту инициативу. Парламентарий пояснил во "ВКонтакте", что в этом районе регулярно летают вражеские дроны. Водители стараются проскочить опасные участки как можно быстрее, поэтому нарушают скоростной режим и получают письма счастья. Золотарев считает, что отключение приборов сделает поездки по трассе более безопасными.

Ранее в Обояни Курской области из детского сада эвакуировали 12 детей и 13 сотрудников после того, как беспилотник врезался в дерево возле здания - никто не пострадал, разрушений нет, а территорию оцепили.