Волонтёры Алексея Вихарева продолжают поддерживать жителей Ирбита, пострадавших от паводка

Волонтёры депутата городской думы Екатеринбурга Алексея Вихарева продолжают поддерживать жителей Ирбита, пострадавших от паводка. Сейчас активисты доставляют дрова пожилым, многодетным семьям и людям с инвалидностью.

Сам Алексей Вихарев рассказал, что на недавнем приёме в Ирбите получил много обращений о помощи в приобретении горбыля. Им протапливают печки и просушивают дома.

"Откликнулся на просьбы тех, кто особенно нуждается в поддержке: многодетных семей, одиноких пожилых и маломобильных людей. С помощью спецтехники материалы погрузили и развезли по адресам, активисты Волонтёрского центра помогли разгрузить, а по отдельным заявкам — распилить", — рассказал депутат в своих соцсетях.

Добровольцы продолжают работать с переданным ранее спецоборудованием: мотопомпами откачивают воду, тепловыми пушками сушат помещения. В ирбитском филиале Волонтёрского центра помогают с оформлением документов и региональной поддержки.



"Работы ещё много, но город постепенно восстанавливается. Будем и дальше помогать!" — заключил Алексей Вихарев.