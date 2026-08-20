Увольнение мэра Уфы, которому вменяют взяточничество, осталось в силе

Отменено решение о восстановлении в должности мэра Уфы Ратмира Мавлиева, сообщили ТАСС в пресс-службе IV апелляционного суда общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Градоначальник стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и получении взятки. Мэр, по словам его защиты, виновным себя не признает. Следствие считает, что мэр столицы республики "незаконно отчуждал части земельного участка и гаража, входящих в территорию санатория "Радуга", в результате чего государству и обществу причинен существенный ущерб на сумму более 13 млн руб".

Также Мавлиев якобы организовал сбор денег от рекламных агентств, выигравших торги на право заключения договоров на размещение рекламных конструкций в Уфе, в Фонд социального, культурного и экономического развития на общую сумму более 30 млн рублей. Потом (возможно, по указанию мэра) из этих денег купили для города автомобиль представительского класса стоимостью более 21 млн руб. Ещё один эпизод в деле мэра связан с получением взятки от юрлица в размере 10 млн руб. за общее покровительство.