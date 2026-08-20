В Екатеринбурге арестован зампрокурора Железнодорожного района

В Екатеринбурге суд арестовал заместителя прокурора Железнодорожного района города Михаила Аникина. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, Аникин выступил посредником при передаче взятки в особо крупном размере от представителя бизнеса сотрудникам УФНС. Как показало расследование, деньги предназначались за то, что налоговики не стали привлекать предприятие к ответственности за совершение налогового нарушения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, следствие вышло с ходатайством о заключении зампрокурора под стражу. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Михаила Аникина до 12 октября 2026 года включительно.

В региональном Следственном комитете данное дело пока не комментируют.