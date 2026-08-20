YouTube будет бороться с Netflix за блогеров

YouTube меняет подход к борьбе за внимание зрителей, пытаясь потеснить Netflix. Как пишет Bloomberg, видеохостинг переходит к довольно агрессивной политике удержания авторов, предлагая им многомиллионные эксклюзивные контракты. Взамен площадка требует отказа от сотрудничества с конкурентами.

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Ранее эти платформы работали в разных нишах, но теперь YouTube активно осваивает ТВ-сегмент и спортивные трансляции, а Netflix, в свою очередь, для привлечения молодежи переманивает популярных блогеров. Чтобы остановить этот отток, YouTube готов не только спонсировать производство контента, но и делиться доходами от крупных рекламных контрактов. Но авторы, решившие работать с Netflix, рискуют попасть в немилость: их охваты будут искусственно занижаться, а участие в официальных промо-акциях — ограничиваться.

Netflix тоже пытается заманить к себе, но накладывает ограничения: требует сдавать контент заранее и удалять привычную рекламу, что бьет по доходам авторов. Недавно The Wall Street Journal писала, что в Netflix задумались о запуске прямых эфиров и продажи подписок на сторонние стриминговые сервисы через свое приложение.