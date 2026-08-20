В Запорожье наказан агент украинской разведки

59-летний житель Мелитопольского района Запорожья получил срок за госизмену и передачу данных разведке Украины.

Речь идёт о "деятельности" противника специальной военной операции (СВО). Его завербовали представители украинской разведки. Собрав сведения о дислокации подразделений и военной техники армии России, расположенных в районе села Возрождение, злоумышленник передал их через Telegram своему куратору.

Запорожский областной суд приговорил "информатора" к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Вину он признал и раскаялся, сообщили ТАСС в инстанции.